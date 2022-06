Dieselauto’s en plastic gadgets taboe bij komst van Vuelta naar Utrecht: ‘Uniek in de wereld’

De karavaan trekt toch juist mensen naar grote wielerevenementen zoals de Ronde van Spanje?

,,Zelf was ik bij de Grand Départ van de Tour de France in Brussel in 2019 en toen vielen al die ronkende motoren en plastic troep in de karavaan me op. Dat moet anders kunnen, dacht ik toen. Niet meer van deze tijd. En bovendien past het niet bij de duurzaamheidsambities van zowel de Vuelta als wielerbond UCI. La Vuelta Hollanda en de betrokken provincies en steden in Nederland hebben ons benaderd met hun duurzaamheidsdoelstelling.”