Dieselolie in Oudegracht vrijwel opgeruimd: werkzaamheden duurden langer dan verwacht

Kerstboom­ver­bran­ding in regio Utrecht is nu écht verleden tijd, maar de mooie herinnerin­gen blijven

De jaarlijkse kerstboomverbranding lijkt definitief geschiedenis in de regio Utrecht. Maarn was vorig jaar de hekkensluiter, in de Utrechtse wijk Zuilen stierf het traditionele vuur een stille dood in coronatijd. Dit jaar is er nergens vuur. Al wordt de herinnering hier en daar nog gekoesterd: ,,Ik wist niet dat ik het in me had, maar het deed wel wat met me, zo’n enorme fik aansteken.”

14:00