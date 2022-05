Dijksma greep terecht niet in bij alFitrah om vrouwenbesnijdenis: ‘Kan niet op basis van zorgen’

Omstreden alFitrah moet weg uit pand in Overvecht, eigenaar sleept moskee voor rechter

AlFitrah moet de deuren van de moskee in Utrecht Overvecht na bijna 10 jaar definitief sluiten. De eigenaar van het pand wil huizen bouwen op de plek waar nu nog de omstreden salafistische moskee gevestigd is. Omdat het onduidelijk is of alFitrah op tijd gaat vertrekken, is de ontwikkelaar naar de rechter gestapt.

31 juli