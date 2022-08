Dineren en feesten in historisch fort? Fort de Gagel opent binnenkort haar deuren

Het is bijna zover! Fort de Gagel in Utrecht opent op vrijdag haar deuren. Het historische fort, onderdeel van de UNESCO werelderfgoedlijst, begint als restaurant en evenementenlocatie.

Het fort bevindt zich aan de rand van het Noorderpark Ruigenhoek, nabij Groenekan. Er waren vanuit de gemeente al eerder plannen gemaakt om het fort om te bouwen tot restaurant, maar nu is het dan echt zover.

Slotgracht over

Bezoekers moeten wel eerst op het eiland – waarop het fort staat – zien te komen. Dat gaat via een brug over de slotgracht. Eenmaal aangekomen vinden bezoekers een restaurant, compleet met terras en vide (een open ruimte). De gerechten zijn lokaal en seizoensgebonden. En ieder kwartaal is een wereldgerecht van een inwoner uit Overvecht op de kaart te vinden. Het restaurant is zeven dagen per week geopend.

Bedrijfsfeest of congres

Behalve als borrel, lunch- en dinerlocatie zal het historische fort ook als evenementenlocatie dienen. Zo kunnen bezoekers er terecht voor een bedrijfsfeest, een vergadering of een congres tot honderd personen. Met name het voormalig wachthuis met zijn 1,5 meter dikke muren is hier geschikt voor. De zaal beschikt bovendien over een eigen bar en een wijnkelder.

Sybren Ophof en Pascale Heinsius, ondernemers achter het gerestaureerde Fort de Gagel, zijn trots en willen dat mensen kunnen genieten van een gezellige middag of een onvergetelijke avond dichtbij de stad, maar ook in het groen. ,,Draai je eens om, met je rug naar de Domtoren; de natuur is hier dichterbij dan je denkt.’’

Op 2 september wordt Fort de Gagel officieel geopend.

