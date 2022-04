Directeur na twee jaar weg bij Theater De Fransche School, opvolger gezocht

Eén op de tien jongeren in Utrecht krijgt jeugdzorg, aantallen in de regio nog hoger

In de regio Utrecht krijgt een groter aantal jongeren jeugdzorg dan in andere regio’s, met uitschieters in Utrecht, Zeist en Veenendaal. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van het CBS. Wel is het aantal jongeren dat in aanraking komt met de jeugdzorg, gezakt ten opzichte van 2020.

