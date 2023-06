Directie vrouwengevangenis Nieuwersluis doet aangifte tegen personeel na rapport over wangedrag

Huis van Houten wordt gesloopt: het dak is zo lek als een mandje ‘en dat is geen grapje’

Het Huis van Houten wordt gesloopt. Zo snel mogelijk. Afgelopen dinsdag - bij code oranje - was het meteen weer duidelijk waarom enige haast geboden is. Met emmertjes, pannen en prullenbakken moet bij hevige regen van alles onder het lekkende dak gezet worden om te voorkomen dat het een zwembad wordt. Het pand in hartje Houten is ‘op’.