Dit bedrijf uit Zeist maakte de KNVB-beker (en nog veel meer bijzonder eremetaal)

Nog steeds staat er een Van Veluw aan het hoofd van het bedrijf. Maar met zijn ervaring in de bedrijfsleiding weet ook Henk Stormbroek alles van hoe het ooit zo is gekomen. In de tuin van een villa aan de Frederik Hendriklaan om precies te zijn. ,,Daar begon opa Van Veluw, toen nog een jongeman, in de oorlog met het maken van speldjes voor het verzet, als klein gebaar tegen de Duitsers. Dat is later uitgegroeid tot een serieus bedrijf.” Stormbroek weet nog hoe hij de speldjes spaarde, als klein jochie. ,,En wie niet? Daar is Van Veluw groot mee geworden.”