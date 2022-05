Dit cruiseschip (met zwembad) voer jarenlang over de Donau, nu komen er Oekraïners in

Diabetes en hartziek­ten: in de meest ongezonde wijk van Utrecht heeft de GGD nu een informatie­punt

Laagdrempelig. Dat is de gedachte achter de GGD-informatiepunten die in regionale winkelcentra worden geopend. Nieuwegein (City Plaza) en Utrecht-centrum (Hoog Catharijne) hadden er al eentje, en Overvecht is de volgende. ,,Niet iedereen kruipt achter zijn laptop om vragen te stellen over gezondheid.’’

7 mei