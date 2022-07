Dit halen magneetvissers uit het Utrechtse water: fietsen, winkelwagens, een rollator én een kluis

Danny Meijer uit het Friese Lemmer staat rond 11.00 uur langs de Westerkade in de Vaartsche Rijn te vissen. Hij is samen met zijn zus voor de Magneetvisdag naar Utrecht gekomen. Meijer vist geregeld met een magneet in het water. Zijn opbrengst verzamelt hij in een grote kist. Als deze vol is, gaat hij naar een metaalhandelaar. ,,Het geld verdeel ik over mijn twee kinderen, zodat zij een extra zakcentje hebben.’’ De laatste partij oud ijzer die hij inleverde, bracht 220 euro op.