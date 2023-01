Dit hypermoderne golfcentrum aan rand van Utrecht is net een bowlingbaan: balletje slaan en hapje eten

Ga er maar aan staan: wethouder ’t Hart krijgt dit jaar bijna alle hoofdpijn­dos­siers van De Bilt op haar bordje

Ze is ambitieus, energiek en gedreven. Karaktereigenschappen die de nieuwe GroenLinks-wethouder Anne Marie ’t Hart (41) hard nodig heeft, want zowat alle hoofpijndossiers van De Bilt liggen op haar bordje. In de clinch met bewoners over woningbouw in de Spoorzone, gedoe bij de golfbaan en de slepende kwestie Hessingterrein. Ga er maar aan staan. Vijf vragen en antwoorden hoe ’t Hart dit gaat doen.

13 januari