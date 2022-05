Dit is de drukste dag voor elke bloemist: ‘De mooiste verrassing voor moeder blijft toch een boeketje’

Het is zondagochtend een uur of elf. Bij Tom den Daas bloemen in Utrecht-oost is het een drukte van belang. De bosjes bloemen vliegen er als de spreekwoordelijke zoete broodjes over de toonbank. Het is Moederdag en dus zijn alle verloven voor het personeel ingetrokken. Want het is alle hens aan dek om iedereen snel aan een fleurig bosje te helpen.