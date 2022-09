Dit is de tussenstand in het klassement van de Gouden Pollepel

Explosief naast A27 tussen Utrecht en Hilversum: weg in beide richtingen kort afgesloten

De A27 tussen Hilversum en Utrecht is woensdagmiddag in beide richtingen een kleine 45 minuten afgesloten geweest vanwege een politieactie. De politie deed onderzoek naar een gevonden explosief. Het explosief is onschadelijk gemaakt en de weg is daarna weer vrijgegeven.

7:18