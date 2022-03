Dit is de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen in Zeist

Sacha (9) wil graag minister-president worden, maar voor stemmen tellen is ze nog nét te jong

Sacha is nog maar 9, maar nu al super-geïnteresseerd in politiek. Ze wilde héél graag helpen bij het tellen van de stemmen, maar dat mocht niet. En dus schreef ze een brief naar minister Hanke Bruins Slot. Die nodigde de jonge politicus in de dop uit om een kijkje te nemen bij het tellen in de Utrechtse Jaarbeurs. ,,Dit is misschien wel de nieuwe minister-president over vijftien jaar.”

