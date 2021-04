Dit is het dorp met het hoogste aandeel huizen van meer dan 1 miljoen euro

Steeds meer huizen in Nederland zijn duurder dan 1 miljoen euro, zo becijferde onderzoeksbureau Calcasa. Eind 2019 waren circa 60.000 woningen Nederland een miljoen of meer waard. Een jaar later telt Nederland maar liefst 84.400 miljoenenwoningen, een stijging van 40 procent. In de regio Utrecht was de stijging zelfs bijna 50 procent. Na Amsterdam staan hier inmiddels de meeste woningen van meer dan 1 miljoen euro: 12.750 huizen.