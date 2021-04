Dit is het villadorp met het hoogste aandeel huizen van meer dan 1 miljoen euro

Inspectie treft opnieuw poliovirus aan in riool bij vaccinfa­briek in Bilthoven: politiek eist actie

2 april Voor de vierde keer binnen drie jaar is op het Utrecht Science Park in Bilthoven poliovirus in het riool gevonden. Hoewel er volgens de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) geen gevaar is voor de volksgezondheid, is de lokale politiek het lozen van virussen in het riool zat. ,,Horen vaccinfabrieken wel thuis in een woonwijk?”