Dit is Levi (16) en hij bestaat helemaal niet: zo proberen politie en OM mensenhandelaren te pakken

indebuurt Sterrendi­ner in Utrecht: Mr. Black & The White Ox verandert in een tijdelijk Michelin­ster­ren­res­tau­rant

22 september De Domstad heeft de afgelopen jaren geen vermelding in de befaamde Michelingids bemachtigd. In de tweede week van oktober kun je tóch genieten van een sterrendiner in Utrecht, want dan komt sterrenchef Erik van Loo naar Mr. Black & The White Ox. Het restaurant wordt omgetoverd tot ‘Hof van Eden’, waar hij een verfijnd zesgangendiner zal bereiden.