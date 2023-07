Dit is waarom de sloten in het Nieuwegeinse park Oudegein rood kleurden deze maand

Donij (38) reisde met André Rieu de hele wereld over, maar begint nu voor zichzelf in... Nieuwegein

Japan, Chili, Australië. Donij van Doorn (38) is operazangeres en zong klassieke solo‘s voor tienduizenden mensen over heel de wereld. Ze was sopraansoliste bij violist en orkestleider André Rieu. Maar de wereldpodia levert ze in en dit weekend is ze te bewonderen in haar eigen stad Nieuwegein.