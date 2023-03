Dit is waarom er bij Zeist elke dag 130 liter water uit een enorme druppel de natuur in stroomt

‘In vijf tot tien jaar geen beuken meer op landgoede­ren’, maar door dit project is er tóch hoop

Verdord gras, wegkwijnende bomen en grondwater dat wegzakt. De droge zomer van 2022 heeft ook op de Utrechtse Heuvelrug grote gevolgen. Is hier niets aan te doen? Jawel, bij Zeist is de strijd tegen de droogte ingezet. Waarom en hoe? Dat is te zien op deze vijf plekken. Maar de tijd dringt: ,,Anders staat er over vijf of tien jaar geen enkele beuk meer.”