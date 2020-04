Dit is waarom Rodney en Wesley Sneijder met een hengel langs het water te vinden zijn

,,We deden het vroeger vaak. Nu zitten we weer met z’n tweetjes langs het water, lekker rustig.’’



De broers Sneijder zitten vaak ergens aan de rand van het Amsterdam-Rijnkanaal te vissen. Op een bijzonder plekje, waar de twee iets speciaals hebben ontdekt. Een plek waar ze altijd beet hebben. Woensdag haalden ze zo’n 25 vissen uit het water.



,,Het is heel bijzonder om zo’n grote vis te vangen, een lekker gevoel. Net alsof je een doelpunt hebt gemaakt? Nou nee, zo mooi is het nu ook weer niet. Dat is niet te vergelijken, maar we moeten wat.’’