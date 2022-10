Dit restaurant in Cothen wordt geprezen voor aanpak peuken en ander zwerfvuil

Restauranteigenaar Terschegget onderkent het belang van een schone omgeving zonder zwerfafval. Het mes snijdt aan twee kanten. Klanten stellen het op prijs als er geen rotzooi - zoals sigarettenpeuken - op het terras ligt. Bovendien is dat slecht voor het milieu, want peuken zijn biologisch niet afbreekbaar.

Dus plaatste Terschegget asbakken op in het oog springende plaatsen. Ook zette hij een extra afvalbak buiten waarin bezoekers hun afval kunnen droppen. De bak is ook bedoeld voor passerende fietsers en wandelaars en kanovaarders die bij zijn restaurant beginnen met een tocht over de Kromme Rijn.

Schoonmaak- en klusopa

Terschegget: ,,Hartstikke leuk dat wij dat certificaat gekregen hebben. De afvalcoach en wethouder waren enthousiast over ons. Ik houd ervan dat mijn zaak er binnen en buiten spic en span uitziet. De eer komt ook toe aan mijn vader van 72 jaar. Die noemen we niet voor niets onze schoonmaak- en klusopa. In vergelijking met horecazaken in de binnenstad van Wijk bij Duurstede hebben wij het wel makkelijker om de boel schoon te houden. Met een muurtje en een glazen wand is ons terras afgesloten. Ook hebben wij geen last van mensen die ’s nachts langskomen en troep achterlaten.’’