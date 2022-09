Dit spectaculaire onderdeel van feestprogramma Rondje Singel gaat dit weekend niet door

COLUMN Jerry over betaald parkeren in Utrecht: ‘Op termijn is de hele stad de klos’

De anekdote heeft op deze plek al vaker de revue gepasseerd: hoe de gemeente een denkbeeldige lijn door Wittevrouwen trok om in de ene helft betaald parkeren in te voeren en in het andere vrij parkeren te handhaven.

8 september