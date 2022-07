Dit Utrechtse kunstwerk moet weg, maar er is één probleem: niemand wil het hebben

Het móét weg bij Utrecht CS, maar is niet welkom in een park elders in de stad. De gemeente zit in haar maag met het kolossale kunstwerk Zeelandschap .

Het keramische kunstwerk, dat uit vier elementen bestaat, is in de jaren 80 van de vorige eeuw ontworpen door David van de Kop. Hij maakte het voor het parkje met water dat destijds op het Smakkelaarsveld naast het station te vinden was.

Het Smakkelaarsveld is de afgelopen decennia veranderd, maar het kunstwerk bleef. Nu moet het weg. Naast Utrecht CS komen woningen, horeca, kantoren en een park.

De gemeente dacht voor drie van de vier elementen een nieuwe plek te hebben gevonden. Ze zouden verhuizen naar het park rond de watertoren in Overvecht. Het vierde element, een muurreliëf, kan niet mee, omdat het niet zonder schade van een kademuur kan worden verwijderd.

De verhuizing naar Park de Watertoren is inmiddels allerminst zeker. Volgens het college van burgemeester en wethouders is er overleg geweest met de beheergroep van het park en erfgoedvereniging Heemschut over mogelijke alternatieve locaties in het park. ‘Uitkomst van dit overleg is dat de plaatsing in Park de Watertoren ter discussie staat.’

35.000 kilo

De vrijwilligers van de beheergroep lieten eerder al weten het kunstwerk te kolossaal te vinden voor het park. Het zwaarste object weegt ongeveer 35.000 kilo. De fractie van GroenLinks in de gemeenteraad riep het college op niet voor drie, maar voor alle vier de elementen van het kunstwerk één nieuwe plek te zoeken.

Het college zegt nu bij de zoektocht naar alternatieve locaties te kijken of alle vier de elementen daarnaartoe kunnen. Of dat lukt, is onzeker. ‘De vier elementen zijn erg omvangrijk en zwaar en om ze goed tot hun recht te laten komen is veel ruimte nodig’, aldus het college.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.