Dit vinden deskundigen van politieke plannen in Utrechtse Heuvelrug: ‘Bouw in buitengebied’

Keuken­brand op 15e verdieping van studenten­flat in Kanalenei­land

In een woning op het Europaplein in Kanaleneiland is vanmiddag brand uitgebroken. De brand brak uit op de 15e verdieping van een studentenwoning in een van de MAX-torens. Bewoners zijn geëvacueerd en in veiligheid gebracht.

8 maart