Dit vinden reizigers van Utrecht Centraal Station (en andere stations)

agenda Wat gebeurt er vandaag in Utrecht?

6:12 Wie het beste voor heeft met zijn tweewieler kan vandaag, morgen of zondag maar het best naar de Jaarbeurs gaan. Er zijn maar liefst drie fietsbeurzen tegelijk: Bike MOTION Benelux (klik hier voor een verhaal over het mountainbikeparcours in de Jaarbeurs), de Fiets - en Wandelbeurs en de E-bike Xperience. Van fietsmodellen tot routes en van e-bikes tot aan accessoires; het is er allemaal te vinden. Alle drie de beurzen zijn te bezoeken tot zondag. Op de website van de Jaarbeurs is er meer informatie te vinden.