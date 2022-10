Dit winkelcentrum is kil en stenig en dat moet veranderen: ‘Negatieve invloed op beleving’

UTRECHT GROEIT Hoe het piepjonge Leidsche Rijn nú al vergrijst: ‘Je móet iets doen, over tien jaar is het te laat’

Leidsche Rijn vergrijst. Pardon? Ja, het is echt waar: Utrechts jongste wijk wordt steeds ouder. En de eerste generatie bewoners met een empty nest dient zich aan. Wat nu? Speeltuintjes weghalen? Scholen slopen en op die plekken knarrenhofjes bouwen? ,,Je moet wel iéts doen, want over tien jaar is het te laat.”

13 november