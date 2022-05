Dit zijn de 5 dingen waar Utrechters bij de gemeente het vaakst over klagen

Het werk van de handhavers en inspecteurs stond in 2021 voor een groot deel in het teken van het coronavirus, zo laat de gemeente in een handhavingsverslag weten. Bij de 22.000 meldingen die zij in dat hele jaar afhandelden, kregen zij 69 keer te maken met bedreiging of verbale dan wel fysieke agressie.

Aantal meldingen verdrievoudigd

Volgens burgemeester Sharon Dijksma is in de stad het aantal meldingen van overlast de afgelopen vijf jaar verdrievoudigd, terwijl de capaciteit beperkt is. ,,De handhaving op de coronamaatregelen heeft de werkdruk nog verder opgeschroefd, waardoor we scherpe keuzes hebben moeten maken in de reguliere handhaving. Om deze weer op het oude niveau te krijgen én te houden, is het nodig dat er de komende jaren flink wordt geïnvesteerd in meer inspecteurs, handhavers en wijkboa’s.’’