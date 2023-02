Dit zijn de beste Utrechtse restaurants volgens Gault&Millau (2023)

Waar in Utrecht kun je het lekkerst eten? Dat onderzochten de juryleden van de restaurantgids Gault&Millau. Hun conclusie: bij veertig restaurants in de stad zit je goed. Heel goed. Zij staan allemaal in de nieuwe gids van Gault&Millau, die maandag 13 februari werd gepresenteerd.

Over Gault&Millau

De restaurantgids van Gault&Millau is te vergelijken met de Michelingids. Wel met een belangrijk verschil: restaurants worden bij Gault&Millau symbolisch bekroond met koksmutsen in plaats van sterren. Hoeveel koksmutsen een restaurant krijgt, hangt af van een aantal factoren. Zo is de smaak van de gerechten natuurlijk belangrijk, maar ook de ontvangst, adviezen voor wijn, sfeer en nog veel meer.

Negentien categorieën

In totaal hebben 850 restaurants in Nederland de gids gehaald, 75 daarvan staan er voor het eerst in. De restaurants zijn onderverdeeld in negentien categorieën, waaronder beste groenterestaurant, beste cocktailbar, maar ook mooiste terras en beste sommelier.

De volgende Utrechtse restaurants staan dit jaar in de gids, te beginnen met de nieuwkomers:

Ontdekking van het Jaar: Rosie

Nieuwkomer Rosie aan aan het Lucasbolwerk is niet alleen nieuw in de gids, maar ook meteen de ‘Ontdekking van het Jaar’. Het juryrapport luidt als volgt:

“Jac Rijks is terug en hoe. Rosie is een hedendaagse zaak waar iedereen zich prettig voelt. Je kan uitgebreid dineren of één gerecht bestellen. Met Jac Rijks in de keuken is er zeer veel ambacht en klasse aanwezig en dat proeven we bij elke hap. Kalfsblanquette combineert hij met krokant, mooi op smaak gebrachte zwezerik, geserveerd op licht getoast zuurdesembrood en kruidenslaatje. De blanquette is zo diep van smaak dat we er hoogtevrees van krijgen. Sashimi van de dag is rode mul, vakkundig gesneden en kort gebrand zodat er een hele subtiele garing ontstaat en de vis verschillende texturen begint te vertonen. Wijnkaart is eclectisch, biedt voor iedereen wat wils en dit in een brede prijsvork. Welkom in de gids Rosie. Die eerste koksmuts past je goed … en euh, Rosie,… je bent meteen ook onze Ontdekking van het Jaar 2023.”

View this post on Instagram A post shared by Restobar Rosie (@rosie_utrecht) Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Feu

Ook bij Feu aan de Veilinghavenkade kan de champagne gepopt worden; het restaurant staat voor het eerst in de gids van Gault&Millau. In het juryrapport staat:

“Feu belooft op haar website avontuur en een grenzeloos experiment. Grote woorden die volop verwachtingen wekken. En deze worden meer dan waargemaakt. Met verfijnd vakmanschap op basis van robuuste keukenoverwegingen die uitgaan van bereidingen op open vuur. Daardoor knisperen en knetteren de gerechten, met groenten als uitgangspunt, vol spanning en umami, terwijl netjes gecomponeerde sauzen frisheid, balans en verfijning bieden. Pastei is gevuld met gestoofde en vleesachtige koningsboleet met daarbij abrikozenjam, pistachenoten uit Iran, witloof en vinaigrette van koriander. Een bijzondere combinatie die een diepe indruk nalaat. Nagerecht rond gekaramelliseerde appel en ijs van bruine boter is netjes uitgevoerd. Veel groentegerechten naast hele tarbot of côte de boeuf op het vuur. Nieuw in de selectie en meteen goed voor een koksmuts.”

View this post on Instagram A post shared by Feu (@feu_utrecht) Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Grace

De jury was ook onder de indruk van Grace. Het restaurant aan de Lange Nieuwstraat opende in juli 2021 de deuren in Utrecht. In het juryrapport staat bij Grace:

“Voor adressen zoals Grace maken we in onze gids graag plaats met een koksmuts. Grace is een eerlijke no-nonsense klassieke Franse brasserie waar heel veel vaste klanten over de vloer komen. Het keukenteam kiest voor kwaliteitsproducten en garandeert voldragen bereidingen in Franse stijl op een redelijk beperkte kaart. Een van de signatuurgerechten is een steeds wisselende pâté in deegkorst, geserveerd met tafelzuur van eigen makelij. Die pâté’s zijn steeds met veel gevoel gekruid en hebben een perfecte grofheid zodat naast smaak ook de consistentie aan de hoge verwachtingen voldoet. Correct in roomboter gebakken tarbot verschijnt op het bord met amandelschilfers, fijne frietjes en mini caesarsalade afgewerkt met uitstekende ansjovismayonaise. Bescheiden wijnlijst waar alles ook aan het glas staat. Van dit soort zaken zouden er meer mogen zijn.”

View this post on Instagram A post shared by Brasserie Grace (@brasseriegrace) Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Koenraad

Ook Koenraad aan de Voorstraat staat in de nieuwe gids. Dit zegt het juryrapport over het restaurant:

“Koenraad zit gehuisvest in een historisch pandje met klassieke uitstraling midden in een drukke, centraal gelegen Utrechtse winkelstraat. Op de kaart traditionele Franse gerechten met eigentijdse accenten. Zoals zacht gepekelde makreel met mierikswortel, citroenverbena en koolrabi of côte de bœuf met salade en frieten. Nieuw in de gids.”

View this post on Instagram A post shared by Koenraad Utrecht (@koenraad.utrecht) Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Alle restaurant uit de gids op een rij

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Dit is een artikel van indebuurt Utrecht. Op indebuurt.nl lees je over mooie plekken, nieuwe winkels, inspirerende inwoners en ondernemers, eten en drinken, wonen en uitgaan. En dat allemaal over jouw stad!