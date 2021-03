Dit zijn de enige vijf kroegen in Nederland waar je vanaf 14 april weer naartoe kunt

Heftige discussies over hoogbouw in Houten, maar: ‘Het histori­sche dorpshart moet gezellig blijven’

30 maart Wel of geen hoogbouw; die soms heftige discussie dreef de afgelopen maanden een wig tussen de Houtenaren. Maar over één ding zijn ze het roerend met elkaar eens: in het Oude Dorp is sowieso geen plek voor woontoeters. Hier past ook geen stedelijke verdichting. Dat wil niet zeggen dat het Plein en zijn aanliggende panden onaantastbaar is en dat hier nooit iets mag veranderen, maar Houten is uitermate zuinig op zijn historische dorpshart.