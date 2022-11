Djûke is de kiwi-koningin van Nederland: ‘Wat in Nieuw-Zeeland kan, lukt hier nu ook’

Mogelijk op korte termijn al woningen in polder Rijnenburg bij Utrecht

Er wordt op z’n vroegst pas na 2035 grootschalig gebouwd in de polder Rijnenburg, maar Utrecht onderzoekt wel of er al eerder gestart kan worden met tijdelijke woningbouw in het gebied. Ook de aangrenzende gemeenten Nieuwegein en IJsselstein zijn daarbij betrokken.

15 november