‘Dode’ activisten onder bollendak vragen aandacht voor grote klimaatmars in Utrecht

Video Roel (14) is de langzaams­te fietser van Houten: elf meter in 9 minuten en 42 seconden

16:54 Elf meter fietsen, dat is een kwestie van seconden. Niet in Houten, waar vandaag op Het Rond een bijzonder kwalificatietoernooi wordt gehouden. Deelnemers doen hier een gooi naar een ticket voor het NK-slowbiken, later dit jaar in Amersfoort.