Dode bij botsing lijnbus en auto

VIDEO Brouwerij De Leckere trekt met reuzevaten in écht Utrechts erfgoed

16:31 Het Utrechtse bier van De Leckere wordt binnenkort gebrouwen in de voormalige fabrieksloods van Werkspoor in Zuilen. De verhuizing van De Meern naar Utrecht is in volle gang. De Leckere is de eerste bierbrouwerij in Nederland die volledig van het aardgas af is. ,,Er komen geen fossiele brandstoffen meer aan te pas”, zegt eigenaar Eric Odenwald. ,,Duurzamer kan het niet.”