Dode bij ‘zeer ernstig incident’ in Overvecht

interview Bijna twee jaar na horroronge­luk kan Leon de Kogel (28) weer zonder krukken lopen: ‘Keihard voor ge­werkt’

15:37 Ooit was The Bullet publiekslieveling in de Galgenwaard, nu is hij een gewone sterveling die uit een diep dal is geklauterd. Want Leon de Kogel (28) uit Houten loopt weer zonder krukken na een verschrikkelijk auto-ongeluk in 2018 op Malta. ,,Ik geniet van kleine dingen.’’