Dode vrouw gevonden na brand in woning in Soest

agenda Wat gebeurt er vandaag in Utrecht?

6:16 Drie verdachten van 13, 14 en 16 jaar oud worden vandaag voorgeleid aan de kinderrechter vanwege berovingen in Leidsche Rijn. In januari werden meerdere scholieren van geld, kledingstukken en dure accessoires beroofd. De politie lichtte de verdachten van hun bed. De berovingen hielden de Utrechtse wijk een tijd in de greep, want het duurde even voordat de verantwoordelijken gepakt konden worden. De verdachten reden rond op opoefietsen en zochten hun slachtoffers volgens de politie bewust op. Vandaag worden ze gehoord.