Dodelijk ongeluk op spoor bij Maarn, machinist komt om het leven, gestrande reizigers met bussen vervoerd

Jan Hendrik is pas 19 jaar en nu al verkies­baar: ‘Soms nog best een beetje vreemd’

Hij is pas 19 jaar oud en eigenlijk ‘boer in spe’, maar het liep voor SGP-er Jan Hendrik van der Linden net even anders. De Breukelaar is één van de jongste verkiesbare kandidaten bij de aankomende Provinciale Staten verkiezingen. ,,Soms nog best een beetje vreemd.’’