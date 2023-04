Doek valt voor vier clubs, SCH’44 pakt lang verwachte titel en dit gebeurde er nog meer op de voetbalvelden

Gratis soep (én disco) in het Griftpark, om voedselver­spil­ling tegen te gaan: ‘Geslaagd feestje!’

Een zonovergoten park, dansbare muziek én een bewust voedselaanbod. Alle ingrediënten waren aanwezig om eens goed plezier te hebben met vrienden én stil te staan bij verspilling in de wereld, tijdens een World Disco Soup Day in Utrecht. ,,Van tevoren was het nog wel even spannend.”