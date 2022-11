Doelman Stilanos Damkalis vertrekt bij Hercules: ‘Met bepaalde dingen ben ik het niet eens’

Stilanos Damkalis was afgelopen zondag bij Hercules-UDI’19 (2-0) de grote afwezige bij de Utrechtse derdedivisionist. De 19-jarige doelman hoorde drie dagen eerder voor de training van keeperstrainer Olaf Köpping dat niet hij, maar Fons Mulder de geblesseerde Pepijn Vonk zou vervangen en daar begreep hij niets van. ,,Ik voelde mij in de maling genomen, wilde niet trainen en ben naar huis gegaan.”

Damkalis begon het seizoen als tweede doelman, terwijl Mulder revalideerde van een knieblessure. Toen die weer fit was, nam hij de positie van Damkalis over. ,,Ik speelde op zaterdag in de Onder 21 en de club vond het vervelend dat ik dan op zondag op de bank moest zitten”, aldus de jonge keeper met Griekse roots, die in de midweekse bekerwedstrijd tegen NAC Breda wel weer de reservedoelman was.

,,Voor mij was toen duidelijk dat ik de tweede keeper was. Dus ik vond het vreemd dat ik tegen UDI’19 niet zou spelen. Als de eerste keeper geblesseerd is, dan stel je toch de tweede doelman op?”

Overleg

In overleg met coach René van der Kooij en keeperstrainer Olaf Köpping meed Damkalis afgelopen weekeinde sportpark Voordorp, waar hij dinsdagavond een gesprek had met zijn coach en TC-lid Ton Goené. Een goed, maar niet geheel bevredigend voor de doelman, die daarna de training hervatte. ,,Met bepaalde dingen ben ik het niet eens, maar voor nu is het prima. Wel heb ik aangegeven dat ik volgend seizoen ergens anders speel”, aldus Damkalis.

