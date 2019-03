Dollartekens en boze smileys in lak auto’s gekrast in Veenendaal. 'Wie doet nou zoiets?’

De Veenendaalse Kim van der Wielen is boos. Voor de tweede keer in nog geen jaar tijd is haar auto bekrast met een scherp voorwerp. Bovendien heeft de dader een barst in haar voorruit geslagen. Ze is niet de enige, want in haar buurt zijn meer, vaak duurdere auto’s bewerkt. Dollartekens en boze smileys zijn in de lak gekerfd.