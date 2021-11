Doneeractie voor aangereden postbode levert in paar uur duizenden euro’s op: ‘Hij wordt op handen gedragen’

Bewoner Michiel Jongewaard begon zaterdagmiddag via sociale media een inzamelingsactie voor de man, omdat hij door het uitvallen van zijn werk geen toeslagen krijgt voor overuren. ,,Ik zelf in de vervoerdersbranche, daarom weet ik het’’, zegt Jongewaard.



In korte tijd werd zijn bericht opgepikt en stroomde er geld binnen. Zondagmiddag stond de teller al op 5513 euro. Jongewaard heeft de actie om vier uur 's middags afgesloten.



,,Er zat een gift van 250 euro bij. Dit is al zoveel, we brengen hem in verlegenheid als hij dit moet aannemen. Ik ben compleet overdonderd door alle hartverwarmende reacties’’, zegt hij. ,,Ik woon nu vijf jaar in Bunschoten en hierin merk je waar het dorp groot in zijn kan.’’