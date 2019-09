Doodsbange Maarssenaar (71) verjaagt nachtelijke overvallers met rake kaakslag

VIDEO Het is even slikken, maar de 170 jaar oude Utrechtse rode beuk is nu écht uitbehan­deld

3 september Badjes met compostthee, injecties met schimmelwerende substanties en diverse behandelingen van de kroon; werkelijk alles is uit de kast getrokken om het leven van de iconische rode beuk bij het Rosarium in Utrecht-Oost te rekken. Maar de trots van de stad is nu echt uitbehandeld. De 170-jarige beuk wordt nog dit jaar geveld. Er is ook goed nieuws voor de vele vrienden van de beuk. Op dezelfde plek keert een nieuwe iconische beuk terug.