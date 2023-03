Doofblind, maar toch roeien: dankzij deze uitvinding van Utrechtse studenten kan het

,,Doofblinde mensen willen even graag en even veel sporten als Nederlanders die wél goed kunnen horen en zien”, vertelt derdejaarsstudent Ramon Anbergen (21). ,,Maar er is nog geen goed communicatiemiddel. Ze zijn vaak afhankelijk van een tolk, die informatie doorgeeft met hand-op-hand-gebaren. Met roeien ben je dan steeds nét te laat.” Hij werkte samen met vijf andere studenten — van de opleidingen elektrotechniek, werktuigbouwkunde en technische bedrijfskunde — aan een oplossing.

Een trilvest, wat moet ik me daarbij voorstellen?

,,Het lijkt op een hardloopvest en is via bluetooth verbonden met een waterdichte afstandsbediening. Met twaalf verschillende knoppen kan de stuurman verschillende opdrachten geven, zoals ‘buk voor een brug’, ‘rem’ en ‘noodstop’. Ook het roeiritme wordt zo duidelijk gemaakt. De signalen zijn voelbaar door de acht trilmotortjes die in het vest zitten. Om te kunnen communiceren met de doofblinde roeier, heeft de afstandsbediening een knop voor ‘ja’ en ‘nee’. De instructies voor het trilvest zijn in braille.”

Hoe verzin je zoiets?

,,Om de commando’s op de boot door te geven, moet je werken met de zintuigen die wél werken: reuk, smaak en tast. De eerste twee opties vallen dan eigenlijk gelijk af, gevoel blijft overeind. Stroomstootjes en warmte-elementen werken niet goed of zorgen voor te veel gevaar. Uiteindelijk kwamen we uit bij het trilvest.”

Hoe gaat het nu verder?

,,Vanwege onze studie lukt het niet om een eigen onderneming te starten, maar we zouden het heel jammer vinden als het hierbij blijft. Het liefst willen we ons prototype doorontwikkelen met een bedrijf. Wie weet kunnen we daardoor méér mensen helpen. Het trilvest kan misschien ook tijdens andere sporten of zelfs op andere momenten worden gebruikt.”

Volledig scherm Tijdens het project hadden de studenten contact met Colin, die lijdt aan het Syndroom van Usher, waardoor hij steeds minder hoort en ziet. © Ramon Anbergen

