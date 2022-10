Door brand getroffen koppel beduusd van alle steun: al 70.000 euro opgehaald

,,We staan net bij de boulderhal’’, vertellen Annegreet en Bouke Pieter Ottow-Boeloo maandagmiddag. ,,Even de zinnen verzetten nadat we zijn begonnen om de ravage op te ruimen.’’ Zes dagen na de brand die hun woning in aanbouw op het Pioniersveld in de wijk Parijsch compleet verwoestte, omschrijven ze hun leven nog als een rollercoaster. ,,We onderzoeken af en toe wat we kunnen, maar hebben beslist geen vastomlijnde plannen’’, vertelt Bouke Pieter. ,,Eerst richten we ons op de korte termijn, zoals waar we tijdelijk met Nour kunnen wonen.’’

Het koppel, allebei 33 en werkzaam in de internationale noodhulp, bouwde in Culemborg aan een zelf ontworpen duurzaam, tiny house. Dat bouwproject ging in de nacht van 25 op 26 november in vlammen op. Een aangrenzend bouwwerk, een imposante paalwoning, liep zware schade op, enkele andere omliggende woningen kwamen er met relatief lichte schade vanaf.

Ontplofte accu

Inmiddels heeft forensisch onderzoek uitgewezen dat de brand hoogstwaarschijnlijk is ontstaan door een ontplofte accu van een stuk gereedschap op de benedenverdieping. ,,Dit is althans de meest aannemelijke oorzaak’’, hebben de twee vernomen. ,,Niets is met 100 procent zekerheid te zeggen, want er is weinig van over. Maar aan de bouwmaterialen lag het in elk geval niet.’’

Toen bleek dat het stel niet verzekerd was, werd door hun omgeving een crowdfunding gestart. Doel is 100.000 euro, de teller staat op ruim twee derde. Ze zijn er beduusd van. ,,Ongelofelijk dat er zo veel steun is. Dat geeft hoop.’’ Of ze opnieuw gaan bouwen? ,,Het meest efficiënt is om hetzelfde terug te zetten, want daar hebben we een vergunning voor. Maar eerst afwachten hoe de fundering de brand heeft doorstaan.’’

