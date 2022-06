Door deze 9 cruciale momenten in de geschiedenis ziet Utrecht er na 900 jaar uit zoals we het nu kennen

Waarom Utrechters trots zijn op hun 900 jaar oude stadsie: ‘Het is één groot openlucht­mu­se­um’

Utrecht blaast vandaag 900 kaarsjes uit. Hoe zien Utrechters hun ‘stadsie’? Zijn ze trots genoeg of mag het een onsje meer? ,,We zien het vaak zelf niet omdat we er elke dag lopen, maar Utrecht is één groot openluchtmuseum.’’

