Door politie neergeschoten man (35) sloeg op ramen en bedreigde NS-medewerkers

update Woede over diefstal gereed­schap bij brandweer Bilthoven: ‘Burgers in gevaar door laffe daad’

Criminelen gingen in het holst van de nacht op rooftocht in het gebouw van de Bilthovense brandweer. Uit de voertuigen werd gereedschap gestolen dat gebruikt wordt voor reddingsacties. De vrijwilligers van de brandweer zijn boos en ontdaan en hopen via een getuigenoproep de daders te traceren.

6 mei