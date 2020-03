Doorbraak in geruchtmakende zaak bloedprik-babbeltrucs; Edese en Utrechter aangehouden

Gymzaal Bonifatius College in Utrecht tijdelijk in gebruik voor testen risicopa­tiën­ten coronavi­rus

16:16 Risicopatiënten die mogelijk zijn besmet met het coronavirus worden nu ook tijdelijk getest in de gymzaal van het St. Bonifatius College in Utrecht. De school, die tegenover de huisartsenpost en het Diakonessenhuis ligt, is gevraagd om bij te springen in deze bijzondere tijden.