Doorrijder na dodelijke aanrijding Renswoude meldt zich bij de politie

Inspectie doet onderzoek naar dood van man in koelcel ’t Goy

13:29 Een medewerker van een bedrijf in koel-vriessystemen uit Wijk bij Duurstede is gisteren om het leven gekomen bij een tragisch bedrijfsongeval. De man werd aangetroffen in een koelmachine bij Van Wijk Fruit in ’t Goy.