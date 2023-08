Dorpsplatform Harmelen verrast door eigen rol in brief gemeente over windmolens

Hugo de Jonge put in Overvecht weer frisse moed: ‘Als iedereen wíl, bouwen we ook voor de middenhuur’

Demissionair minister van Volkshuisvesting Hugo de Jonge bracht deze woensdagmiddag een bezoek aan nieuwbouwproject De Mix in Overvecht en verliet na krap twee uur Utrecht met weer frisse moed: ,,Je ziet dus dat het kán. Als iedereen zijn schouders er maar onder wil zetten. Dit project is een voorbeeld voor andere gemeenten in het land.’’