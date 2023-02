DOSC en Hercules met nieuwe trainer op jacht naar lijfsbehoud: ‘Vooralsnog is Rob een schot in de roos’

Corine (69) worstelde twintig jaar met haar geheim: ‘Ik dacht, misschien gaat het vanzelf wel over’

Zeventien jaar oud is ze, als de Utrechtse Corine van Dun (69) een fragment op tv ziet van een Britse journalist die transgender is. Het slaat in als een bom. Voor het eerst weet ze: ik ben niet de enige. Toch loopt Corine dan nog ruim twintig jaar lang rond met wat ze ‘haar geheim’ noemt. ,,Ik dacht: misschien gaat het vanzelf wel over.’’

6 februari