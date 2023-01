Draaideur Hoog Catharijne opnieuw ingetrapt door een ‘draaideurcrimineel’: duizenden euro’s schade

Utrechtse inbreker (42) sluipt winkel aan Oudenoord binnen, politie houdt hem even later aan

De politie heeft een 42-jarige inbreker aangehouden die even daarvoor een buit had geroofd in een winkel aan de Oudenoord. De verdachte wordt door de politie gelinkt aan drie andere inbraken, gepleegd in dagen voorafgaand aan de aanhouding.

29 januari