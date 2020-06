Drama in Ouwehands Dierenpark: één van de jonge ijsbeertjes is onverwacht overleden

Wie wordt waarnemend burgemees­ter in Utrecht? Deze namen worden genoemd

16:43 Een definitieve opvolger voor scheidend burgemeester Jan van Zanen (58) is nog niet één-twee-drie gevonden, dus zoekt Utrecht naarstig naar een ervaren tussenpaus. Wordt het stuivertje wisselen met Den Haag en komt waarnemer Johan Remkes (VVD) voor ‘even’ naar Utrecht? Of zoeken we het dichterbij huis? Oud-wethouder van GroenLinks Frits Lintmeijer wordt genoemd. ,,Het lijkt me mooi om te doen.’’