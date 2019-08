Drama voor fruittelers: hittegolf bezorgt appels en peren ‘zonnesteek’

De nagespeel­de oorlog door de lens van de Zeister fotograaf Menno Bausch

17:21 Menno Bausch (48) uit Zeist is in het dagelijks leven fotograaf. Hij heeft zijn winkel aan de Weeshuislaan, fotografeert portretten in de studio, maakt huwelijksreportages en rukt uit als persfotograaf naar incidenten. Maar in zijn vrije kruipt hij in de huid van een Amerikaanse oorlogsfotograaf. Menno Bausch is re-enactor. „En dat is beslist geen ‘soldaatje spelen’.”